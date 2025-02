Sven Nys doet zijn zegje over incident tussen Brand en Van Empel op WK veldrijden

Geen tweede wereldtitel veldrijden voor Lucinda Brand. De Nederlandse moet het in een spannend duel afleggen tegen haar landgenote Fem van Empel, al was Brand wel boos over de manier waarop.

Het werd een spannende tweestrijd tussen Lucinda Brand en Fem van Empel om de wereldtitel, maar het mocht dus niet zijn voor Brand. Ze was nadien emotioneel en vooral boos op Van Empel, door een manoeuvre in de laatste ronde.

"Ik weet niet zo goed wat ik er moet van vinden en of het nodig is om iemand in de hekken te rijden", zei Brand. Haar baas Sven Nys was duidelijk over de fase. "Stuurfoutjes worden gemaakt in de laatste ronde, doordat je op de limiet zit."

"Ik denk dat Lucinda wel op kop had willen zitten en dat ze wel een klein beetje belemmerd werd, maar dat is ook tactiek in de koers. Dat hoort erbij. En het was ook niet voldoende om te zeggen dat het niet door de beugel kon."

Nys vindt zilver voor Brand jammer

Volgens Nys was er geen garantie op winst als Brand wel op kop had gereden, maar dan had Brand op het laatste bergje net voor de laatste rechte lijn ook geen fout meer gemaakt. En dat was nu wel het geval, waardoor Brand tevreden moest zijn met zilver.

Nys vindt het jammer dat Brand na zo'n sterk seizoen, met 28 podiumplaatsen op rij, zonder regenboogtrui naar huis moet en als verliezer naar huis moest. "Die trui neem je mee naar huis, een tweede plaats is iedereen de dag nadien vergeten."