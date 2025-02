Lucinda Brand furieus en emotioneel na zilver op WK: "Vind ik echt niet kunnen"

Fem van Empel werd voor de derde keer op rij wereldkampioene veldrijden. In de slotronde ging ze op en over Lucinda Brand na een episch duel. De zilveren medaille was achteraf wel niet te spreken over een actie van de wereldkampioene.

In de slotronde waren er een paar momentjes waar het spannend werd tussen van Empel en Brand in de strijd om de koppositie. En dus was Lucinda Brand achteraf allerminst opgezet met wat er allemaal gebeurde.

Heel chagrijnig

"Ik sta hier heel chagrijnig op dit moment", aldus Lucinda Brand in het flashinterview bij Sporza achteraf. "Het was een hele mooie wedstrijd en we waren ontzettend aan elkaar gewaagd."

"Ik denk dat iedereen wel weet dat Fem van Empel op de laatste strook aan de finish sterker was geweest, dus ik weet niet zo goed wat ik er moet van vinden en of het nodig is om iemand in de hekken te rijden."

In de hekken gereden?

"Als ik eerlijk ben, dan vond ik dat er op het EK ook al een rare actie is geweest die er een beetje bijhoorde, maar dit vind ik echt niet kunnen. Neen, ik zeg zeker niet dat ik anders wereldkampioene zou zijn geworden."

"Maar dan had ik er wel meer vrede mee gehad. Ik vind gewoon jammer dat zoiets nodig is. Ik was net iets beter op dat technische stuk en ze stuurde me helemaal naar buiten. Het is nog een geluk dat ik daar niet tegen een paaltje val."