Sven Nys onthult de opmerkelijke manier waarop Thibau Nys zijn WK-brons zal vieren

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys luisterde niet naar zijn vader Sven Nys tijdens het WK veldrijden wat zijn fietswissels betreft, maar dat leverde hem wel een bronzen medaille op. Dat zorgde alleen maar voor trots bij vader Nys.

Tijdens het WK wielrennen was vader Sven Nys kritisch over de vele fietswissels van zijn zoon Thibau, maar nadien overheerste er veel trots. "Kijk naar dat podium, kijk naar die namen... Als je daar naast kan staan, dan is dat fantastisch."

"Het is allemaal heel snel gegaan voor hem. Als je het seizoen kan afsluiten met een derde plaats op het WK, na die twee titels, dat is ongelofelijk." Net als bij het EK en BK bezorgde het Sven Nys opnieuw kippenvel.

"Dit is je eigen bloed, je eigen zoon. Dat zijn andere emoties dan dat je dat zelf doet. Dan komt dat niet zo diep binnen. Maar je gunt je kinderen natuurlijk het grootste geluk en dit is weer zo'n momentje."

Thibau Nys gaat nu ontspannen en skiën

Nys kwam nog even terug op de fietswissels van Nys jr. "Hij moet zijn eigen beslissingen durven nemen. Wij kunnen hem wel raad geven, maar hij is er verstandig mee om gegaan en heeft een volwassen koers gereden. Hij heeft het maximum eruit gehaald."

En nu is het tijd voor rust voor Thibau Nys. "Het is heel belangrijk dat hij morgen het vliegtuig op springt en een paar dagen gaat skiën met zijn vrienden, zodat hij de knop dan omdraaien. Even een week niet aan de koers denken en dan weer snel de focus naar zijn eerste koers verlegt."

zodat hij niet aan de fiets moet denken. En daarna weer de focus leggen op de koers."