Thibau Nys lacht met kritiek van vader Sven Nys: "Had op een andere manier gekund"

Na een Europese en een Belgische titel heeft Thibau Nys op het WK nu een bronzen medaille gepakt. Hij mocht samen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het podium.

Na een forfait voor Maasmechelen en een opgave in Hoogerheide kende Thibau Nys niet zijn beste voorbereiding op het WK veldrijden. Maar in Liévin stond Nys er wel, hij rekende af met Joris Nieuwenhuis in de strijd om brons.

"Het is heel mooi om zo af te sluiten. Ik heb geen vlekkeloze laatste twee weken gehad, het was moeilijk om in die laatste vijf dagen nog de knop in de goede richting om te draaien. Ik voelde dat ik fysiek wat over mijn top heen was", zei Nys achteraf in de studio van Sporza.

"Ik was aan het vechten tegen van alles en dat is zeker niet ideaal. Het brak nooit echt door, maar in de twee weken voor een WK wil je vertrouwen tanken. Dat was niet het geval. Zo'n WK is een ideale motivatie om toch nog een goede cross te rijden."

Wisselde Nys te veel?

"In de eerste ronde kon ik me redelijk goed opschuiven. Daarna kon ik ook een goed tempo aanhouden." Vader Sven Nys was wel kritisch voor zijn zoon tijdens het WK. "Hij moet stoppen met die dubbele wisselmomenten", ergerde Sven Nys zich.

Nys junior lacht eens met het momentje. "Ach, hij had het misschien op een andere manier kunnen zeggen", grapte hij. "Neen neen, ik denk niet dat ik daar iets verloren heb. Ook zonder die wissels had ik Van Aert niet kunnen volgen."