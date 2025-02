Toon Aerts was dé pechvogel van het WK veldrijden: "Echt vloeken, want ik had een goede dag"

Na twee gemiste WK's door een schorsing wilde Toon Aerts zich bewijzen in Liévin. Maar hij kende bijzonder veel pech en moest tevreden zijn met plek zes.

Toon Aerts was de grootste pechvogel van het WK veldrijden. Hij dook als eerste het veld in, maar Mathieu van der Poel nam al na 45 seconden over en begon aan zijn solo. En dan viel Aerts plots helemaal weg vooraan.

"Mijn start was goed, maar dan volgde een kleine overrompeling. Het parcours lag er verraderlijker bij dan verwacht", zei Aerts tijdens de live-uitzending van het WK veldrijden op VRT1. En dan begon ook de pech voor Aerts.

Aerts reed drie keer lek tijdens WK veldrijden

"Eens in mijn ritme was het van lekke band tot lekke band. Ik denk na twintig minuten, na een halfuur en na 40 minuten." In totaal reed Aerts dus drie keer lek, niemand had met meer lekke banden af te rekenen.

"Dat was echt vloeken, want ik had een goede dag", baalde Aerts. "Telkens wanneer ik renners aan het inhalen was, draaide ik de laatste rechte lijn op met een lekke band. Wellicht nam ik telkens een spoor waar een steen lag."

"Dat soort tegenslag is niet gemakkelijk, al is dat nog relatief. Ik ben andere dingen gewoon, zoals die schorsing. Daar denk je wel even aan terug en laat je je hoofd zo'n drie seconden hangen. Maar als je dan iemand ziet, ga je er weer voor. Ik heb een uur lang gevochten."