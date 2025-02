Van der Poel toch wat nerveus door aanwezigheid Van Aert op WK? "Dat is niet van zijn gewoonte"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Pakt Mathieu van der Poel zijn zevende wereldtitel veldrijden of wordt het dan toch Wout van Aert? De Nederlandse topfavoriet laat alleszins niets aan het toeval over.

Een zevende wereldtitel leek al voor 90% zeker te zijn voor Mathieu van der Poel in Liévin, enkel pech leek hem van een nieuwe regenboogtrui en een evenaring van het record van Erik De Vlaeminck te houden.

Tot Wout van Aert na de laatste manche van de Wereldbeker in Hoogerheide plots aankondigde dat hij toch aan de start zou staan van het WK. Krijgen we dan toch een duel om de wereldtitel veldrijden in Liévin?

Van der Poel verkende zaterdag al WK-parcours

Mathieu van der Poel laat alleszins niets aan het toeval over. De titelverdediger werd zaterdag al gespot op het parcours van het WK in Liévin. "Dat is niet van zijn gewoonte", zei Karl Vannieuwkerke bij Sporza.

"Hij blijft de dag voor de wedstrijd graag weg", bevestigde voormalig Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout. Al zoekt hij er ook niet te veel achter. "Het zonnetje scheen en er wordt 's avonds ook over het parcours gepraat aan tafel."

"Van der Poel wilde wellicht gewoon eens de sfeer komen opsnuiven", besloot Vanthourenhout nog. Of is Van der Poel toch wat nerveus voor het duel om de regenboogtrui met Wout van Aert?