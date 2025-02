Bart Wellens zegt waar het op staat over de vele tweede plaatsen van Wout van Aert achter Mathieu van der Poel

Soms moet je gewoon zeggen waar het op staat: Wout van Aert is al ontzettend vaak tweede geëindigd achter Mathieu van der Poel in zijn carrière. Daar kan ook Bart Wellens niet om heen.

Bij Het Nieuwsblad fungeert Bart Wellens als de 'crossprofessor'. De tweevoudig wereldkampioen veldrijden laat bij de krant zijn licht schijnen over het afgelopen WK in Liévin. Om te beginnen staat hij stil bij de verdeling van de eerste twee posities. Mathieu van der Poel nam de eerste plek in, Wout van Aert werd tweede. Zoals het al zo vaak geweest is.

Deze keer was er dan wel geen greintje frustratie te merken bij Wout van Aert, die vooraf wellicht ook wel verwacht had dat een tweede plek het hoogst haalbare ging zijn. Bovendien was er een aanzienlijk verschil met Van der Poel. Wellens wijst er wel op dat Van Aert pech heeft dat hij met iemand als Mathieu in dezelfde generatie zit.

Zonder Mathieu was Van Aert de recordman

Zonder Mathieu was Van Aert immers diegene die nu al aan het record van Erik De Vlaeminck had gezeten. Dat moet balen zijn, denkt Wellens. Van Aert zal voorbije zondag zijn start zich ongetwijfeld anders voorgesteld hebben, vermoedt Wellens ook. Van Aert reed mooie lijnen en ontwikkelde heel wat vermogen, maar het verbleekte allemaal met de manier waarop Van der Poel doorstoomde.

Het jammere van de hele zaak is dat Wout van Aert nooit de kans gekregen heeft om te bewijzen dat hij het wiel van Mathieu van der Poel kan houden. Dat was niet alleen voorbije zondag maar eigenlijk in het hele veldritseizoen het geval. Op zo'n moment zat de veldritliefhebber toch te wachten. Het zal voor volgend seizoen zijn.

Thibau Nys in de wolken

Bart Wellens zag dan weer dat een andere Belg in de wolken was op het WK. Door op het podium te staan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, heeft Thibau Nys de foto waar hij altijd van gedroomd heeft.