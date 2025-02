De specialiteiten duidelijk in de verf gezet: Nieuwenhuis heeft wat te zeggen over Van Aert, Nys en Van der Poel

Van Aert, Van der Poel en Nys: dat waren de mannen op het WK-podium en zij waren ook de drie renners die Joris Nieuwenhuis voor konden blijven. De Nederlander die pas heel laat aan het seizoen kon beginnen, eindigde vierde in Liévin.

De man die bij de merkenteams voor Ridley rijdt, heeft wel verschillende indrukken opgedaan over die andere drie. Dat blijkt tijdens een gesprek met In De Leiderstrui. Hij waagde zich er eerst aan om Wout van Aert te proberen volgen. "Hij liep heel erg hard. Hij reed gewoon een stuk harder, maar vooral lopend ging het te hard", bekende Nieuwenhuis.

Dat is niets nieuw onder de zon: Wout van Aert staat zowat bekend als de beste loper onder de veldrijders. Als hij er met zijn lange halen vandoor kan gaan, moet de rest op dat vlak het onderspit delven. Nieuwenhuis geraakte dus verwikkeld in een strijd tegen Thibau Nys om de derde plek en dacht er wel over na waar hij hem achter kon laten.

De extra versnelling bij Thibau Nys

"Er waren een paar stukken waarop ik beter was, maar hij kwam ook steeds weer terug. Ik kwam ook vrij moeilijk in mijn pedalen, dat was ook een beetje irritant. Maar op een gegeven moment merkte ik dan dat er een paar stukken waren waar hij weer beter reed. Daar reed hij dan weer weg." Uiteindelijk had Nys die ene extra versnelling in de benen.

Nieuwenhuis vindt nochtans niet dat hij veel voor Nys moest onderdoen. "Conditioneel lagen Thibau en ik denk ik op hetzelfde niveau. Maar Thibau is net wat explosiever." Die explosiviteit kennen we ook al enige tijd bij Nys. "Op het moment dat hij wegreed, dat was bergop, was hij sterker. Hij kon fietsend omhoog, ik niet", is de duidelijke uitleg.

Van der Poel een fenomeen

Een vierde plek is ook al mooi voor een renner die in Liévin pas zijn vijfde cross van het seizoen reed. Nieuwenhuis koestert ook dat hij in het tijdperk Van der Poel mag rondfietsen. "Knap wat Mathieu laat zien. Het is nu al een fenomeen. Als ik op mijn oude dag terugkijk, dan denk ik ja, eigenlijk vrij bizar wat hij toen liet zien. Niet alleen in het veld maar ook op de weg."