Nederland gaat helemaal uit zijn dak voor Mathieu van der Poel na nieuwe wereldtitel: "Grootste sportman die we hebben"

De naam van Mathieu van der Poel staat op de erelijst als wereldkampioen, maar heel Nederland viert mee. Een volledige natie is door het dolle heen.

Je zou voor minder als je als land een vedette als Mathieu van der Poel in huis hebt. Er komen terecht heel wat lofbetuigingen de richting van Mathieu van der Poel uit en heus niet enkel uit de wielerwereld. Ook in andere sporttakken weten ze hoe moeilijk het is om de top te bereiken. Laat staan dat je dat zeven keer kunt doen. De appreciatie voor zijn prestaties is enorm.

In het programma Goedemorgen Nederland op NPO 1 ging voormalig toptennisser Richard Krajicek helemaal los met mooie woorden voor VDP. "Voor mij de grootste sportman die we hebben", windt Krajicek er geen doekjes om. Een straffe uitspraak, zeker omdat onze noorderburen ook trots kunnen zijn op viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen.

Fantastische Mathieu van der Poel

Voor Krajicek staat Van der Poel dus nog een trapje hoger. "Wat hij heeft gepresteerd - ook met mountainbiken en de Tour de France - dat is fantastisch." Krajicek weet ook wel wat het is om hoogtepunten te beleven: hij won in 1996 Wimbledon en werd ooit de nummer vier van de wereld. Toch is wat Van der Poel in zijn sport presteert nog van een andere orde.

Krajicek mag dan een begenadigd tennisser geweest zijn, hij zegt zelf niet zo goed te zijn in zijn sport als Van der Poel is in de zijne. Ik kan er niet over meepraten helaas, maar het is fantastisch. Iedere keer weer de motivatie opbrengen. Constant zijn er een aantal mensen vlak onder je alleen maar aan het trainen om jou te verslaan. Niet alleen qua trainen, maar ook strategisch."

Van der Poel traint alsof hij de nummer twee is

"Als je nummer één wil blijven, moet je trainen alsof je nummer twee bent. Dat doet hij blijkbaar heel goed", besluit de man die anno 2025 toernooidirecteur is van het ATP-tennistoernooi van Rotterdam.