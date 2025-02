Opvolger Plugge door het dolle heen en maakt Wout van Aert een groot compliment: "Dit is exact wat we nodig hebben!"

Wout van Aert heeft weer stevige punten gescoord. Dat heeft minder te maken met zijn tweede plaats op het WK veldrijden dan met zijn deelname op zich.

Het was een grote verrassing dat Van Aert een week voor de start van het WK veldrijden aankondigde dat hij toch zou deelnemen. Wel een aangename verrassing, want haast iedereen was er dolblij mee. Dat zorgde voor een hele intense beleving in aanloop naar het WK. De gedachte dat een duel met Mathieu mogelijk was, is al veel waard.

Dat duel is er uiteindelijk niet echt gekomen, maar de deelname van Wout van Aert was al een goede zaak voor het veldrijden. Er gingen meer tickets over de toonbank en er was ook een toename qua algemene aandacht voor het evenement. Ook Brent Copeland is in de wolken en dat is toch geen onbelangrijke figuur in de wielerwereld.

Respect voor Van Aert en zijn ploeg

De 52-jarige Copeland is de opvolger van Richard Plugge als voorzitter van de AIGCP, de vereniging die de belangen van de wielerploegen vertegenwoordigt. Daarnaast is Copeland ook nog in het vrouwenwielrennen actief als stadlid bij Liv AlUla Jayco. "Enorm respect voor Wout van Aert en Visma-Lease a Bike om aan de start te komen", schrijft hij op X.

Huge respect to @WoutvanAert ands @vismaleaseabike for taking the start line today, this is exactly what we need in cycling! Levelling the playing field to make the sport exciting as it deserves and get the visibility we all wanting! Complimenti @WoutvanAert and @vismaleaseabike… — Brent Copeland (@copelandbrent) February 2, 2025

De Zuid-Afrikaan benadrukt zelf ook nog eens het belang hiervan voor de wielersport. "Dit is exact wat we nodig hebben in het wielrennen! Een eerlijke en gelijke strijd die de sport zo boeiend maakt als die verdient en zo krijgen we de visibiliteit die we allemaal winnen!" Bij Copeland kan Van Aert een tijdje niets verkeerd doen, dat is wel duidelijk.

Complimenten van Copeland voor Van Aert

Van Aert hoefde dus zelfs niet te winnen om een aandeel te hebben in het succes van het veldrijden. "Complimenten aan Wout van Aert en Visma-Lease a Bike."