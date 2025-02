Philip Roodhooft reageert op bedenking van neutraal publiek bij de enorme heerschappij van Mathieu van der Poel

Wat zou het neutrale publiek gedacht hebben toen Mathieu van der Poel begon aan zijn solo op het WK veldrijden? Zouden ze in vele huiskamers nog het uur hebben uitgekeken? Het is uiteraard een heel andere beleving als je in de entourage van zo'n renner zit.

Door meteen als een kanonskogel tekeer te gaan, haalde Van der Poel snel alle spanning uit het WK. Velen zullen dat jammer gevonden hebben. Philip Roodhooft was daar wel tevreden over. "Voor ons is dit iets anders dan voor de neutrale kijker, hunkerend naar een spannende strijd. Alle begrip daarvoor. Toch denk ik dat iedereen wel kon genieten van de supremetie, kunde en beheersing van Mathieu", reageert hij in HLN.

Adrie van der Poel gaf al aan dat zijn zoon Mathieu steeds beter met een verwachtingspatroon om kan gaan. "Dat en het feit dat het niet langer iets verandert aan zijn carrière en palmares, zorgen voor die innerlijke rust. Het is ooit anders geweest. Zes jaar geleden, in Bogense, had Wout van Aert net drie wereldtitels na elkaar veroverd. Dan kom je toch met méér druk en twijfel aan de start", herinnert Roodhooft zich.

Bevestiging van suprematie Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft nu evenveel wereldtitels als Eric De Vlaeminck. "Het maakt het icoon Eric De Vlaeminck er voor een goed begrip niet minder groot op. Net zoals het ook niets wijzigt aan de positie die Mathieu al bekleedde met zes wereldtitels. Het is wél weer een bevestiging van zijn suprematie. En van hoe compleet hij is als atleet, als renner."

Als je kijkt naar hoe Van der Poel dit WK domineerde, dan kan je niet anders dan besluiten dat dit niet zijn laatste wereldtitel was. "Er komen zeker nog mogelijkheden. Maar die komen er ook voor de concurrentie. De zevende was geen evidentie en dus wordt de achtste dat ook niet. Het niet als vanzelfsprekend beschouwen, is één van de belangrijkste ingrediënten om het mogelijk te maken."

Van der Poel blijft hongerig en nuchter

Het is dus cruciaal om hongerig maar ook nuchter te blijven bij al dat succes. Die combinatie heeft Mathieu van der Poel perfect onder de knie.