Wielerwereld opnieuw hard getroffen, 18-jarig wielertalent overleden na aanrijding op training: "Tragisch verlies"

De hele wielerwereld rouwt uiteraard met de Britten mee. De Britse wielerbond heeft gereageerd op het overlijden van de nog maar 18-jarige Aidan Worden. Hij was een wegwielrenner die ook aan BMX deed. Worden kwam uit voor de wielerploeg 360Cycling. Hij werd zaterdag tijdens een trainingsritje met vrienden door een auto aangereden in Lancashire en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"We zijn er bij British Cycling kapot van om het tragische verlies van Aidan Worden te vernemen", laat de Britse wielerbond weten in een mededeling op sociale media. "Hij was een veelbelovend jong talent en een ongelooflijk gewaardeerde vriend en ploegmaat. Zijn verlies zal ongetwijfeld diep gevoeld worden in de hele wielergemeenschap."

"Onze gedachten gaan uit naar familie en zijn naasten in deze ongelooflijk moeilijke tijden", wordt er nog aan toegevoegd. Dit is inderdaad een gigantische klap waar niemand ooit op voorbereid kan zijn. Worden had bovendien zeker talent als hardrijder. In 2024 kroonde hij zich tot Brits kampioen tijdrijden op de 25 mijl in de juniorencategorie.

