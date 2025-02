Wow! Van Aert lacht als hij op de rooster gelegd wordt en doet knappe belofte voor einde carrière: "Nu kan ik waarheid vertellen"

Tijd om Wout van Aert eens goed op de rooster te leggen, nu het crossseizoen gedaan is? Hij doet alvast een knappe belofte die vooral de veldritfans zal bevallen: hij zal erover nadenken om opnieuw vaker te crossen op het einde van zijn carrière.

Van Aert is de eerste gast in Bistrot Vélo, de podcast van Eurosport Frankrijk. De hosts waren ervan overtuigd en wilden de 'echte waarheid' weten over het moment waarop hij besliste om naar het WK te gaan. "Nu kan ik de waarheid vertellen", lacht Van Aert. "Voor Maasmechelen kwam ik al met de bondscoach overeen dat het een mogelijkheid was. Het was op mijn vraag om pas te beslissen na mijn laatste cross voor het WK."

Het gevoel in dat weekend was dus wel nog cruciaal. "In Maasmechelen voelde ik me goed. Als je je goed voelt, zie je dat ook en maak je meer plezier in de cross. Als het gewoon een uur lang rijden is, is het ook moeilijker om je te amuseren. In die laatste cross voor het WK ging het beter dan voordien. Ik heb ook de geschiedenis van het parcours in Liévin opgezocht."

Omloop in Liévin beviel Van Aert

Wat Van Aert ontdekte, stond hem aan. "Ik zag dat het fysiek zwaar was en dus wel iets voor mij was. Dat heeft ertoe geleid dat ik een goede beslissing genomen heb." Daarna drukten de mannen van de podcast Wout op het hart dat velen in Frankrijk hem graag voluit zouden zien gaan in de winter. "In België zouden ook veel mensen dat graag hebben, maar ze houden er ook van als ik het goed doe in de klassiekers."

"Op einde van mijn carrière zal ik opnieuw meer veldritten rijden, denk ik", verrast Van Aert met een boodschap die we nog niet eerder van hem hoorden. "Dan kan ik misschien weer een kalender van vijftien of twintig crossen samenstellen. Op dit moment doen mijn vrienden uit het wegpeloton lange trainingen en stages in de winter."

Van Aert waakt over de balans

Met het oog op het wegseizoen is het belangrijk geen grote achterstand op te lopen. "Als je een maand 'verliest' door het veldrijden, levert dat wel voordelen op maar je verliest ook veel tijd om te trainen. Het is moeilijk om die balans te vinden. Zoals Mathieu en ik het de laatste jaren doen, is het mogelijk. Meer veldritten rijden is moeilijk."