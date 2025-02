Thijs Zonneveld over skiënde Mathieu van der Poel: "Als je dat tegen hem zegt..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel die gaat skiën na het WK veldrijden, het is niet nieuw. En het is niet zonder risico, maar Van der Poel tegenhouden zou wellicht toch niet lukken.

Deze week staat Mathieu van der Poel opnieuw op de skilatten. Vorig jaar trok de wereldkampioen veldrijden naar Oostenrijk voor een skivakantie met zijn vriendin Roxanne. Bij Alpecin-Deceuninck zien ze er geen graten in.

Er worden wel goede afspraken gemaakt wat de verzekering betreft, want skiën blijft niet zonder risico. Toch wil Alpecin-Deceuninck het Van der Poel niet ontzeggen, want het is ook mentaal belangrijk. Volgens Thijs Zonneveld valt Van der Poel ook niet tegen te houden.

Zonneveld over Van der Poel en skiën

"Als je zegt tegen Van der Poel 'jij mag niet skiën, want misschien breek je wel je been', dan zegt hij weer: 'dikke middelvinger, wie denk jij wel niet dat je bent? Ik stuur je morgen wel een foto vanuit de sneeuw'", klinkt het bij In het Wiel.

"Ze hebben liever dat hij het niet doet. Maar als je zo gaat beginnen: ze hebben liever ook niet dat-ie op z'n mountainbike van downhillpaden afgaat en 26 jumps doet en het filmt. Daarbij: hij kan ook geel goed skiën. Hij kan alles goed. Zo irritant, haha."

En op skivakantie slaapt Van der Poel ook al op 1800 meter hoogte. Dat doet hem al wennen aan de hoogte, want na zijn skivakantie gaat Van der Poel nog even op hoogtestage als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen.