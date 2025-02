Van Aert rakelt sprint tegen Van der Poel op en spreekt vrijuit over klassiekers: "Dan neem ik de rest van het jaar vakantie"

Wie herinnert zich de koninklijke sprint tussen Van der Poel en Van Aert nog in de Ronde? Van 2020 is het al geleden. Het leek toen een kwestie van tijd tot Van Aert de Ronde of Parijs-Roubaix zou winnen.

Van Aert bespreekt zijn visie op die twee grote doelen in Bistrot Vélo, de podcast van Eurosport. "Ik heb al veel kansen gehad. Ik heb al vaak in de finale gezeten, maar heb ook al dikwijls niet aan de start gestaan of voordien iets meegemaakt. In 2020 was ik tweede in de Ronde van Vlaanderen na een sprint tegen Mathieu van der Poel. Op dat moment dacht ik: "Er komen nog veel kansen". We zijn ondertussen 2025."

In Parijs-Roubaix was hij het dichtst bij de zege in 2022. "In de andere edities heb ik niet echt voor de overwinning kunnen vechten. Dat betekent dat alles snel voorbijgaat. Dat is niet gemakkelijk. Ik blijf gefocust op deze koersen. Ik probeer het beste te doen wat ik kan doen. Dat is het enige waar ik de controle over heb", beseft Van Aert.

Van Aert via hoogtestage naar de Ronde

De kopman van Visma-Lease a Bike laat alleszins niets aan het toeval over. "Na het Vlaamse openingsweekend vertrek ik voor drie weken op hoogtestage om mij voor te bereiden op de Vlaamse klassiekers. Vorig jaar had ik misschien de beste vorm beet die ik bereikt heb in mijn profcarrière, maar dan kwam ik ten val in Dwars door Vlaanderen."

De ploeg van Van Aert wil de aanpak van vorig jaar nog eens herhalen. "We hebben opnieuw dezelfde strategie uitgetekend, we denken dat dit de juiste is. Ik ben al ongeduldig om aan de klassiekers te beginnen." Is er één van beide koersen die hij toch een tikkeltje liever wint? "Ik ga niet kiezen tussen de Ronde of Parijs-Roubaix", laat Van Aert zich niet verleiden tot een dilemma.

Van Aert kan moeilijk kiezen tussen Ronde en Roubaix

"Als wielerwedstrijd is Parijs-Roubaix iets buitengewoons, maar als Vlaming is de Ronde van Vlaanderen ook iets abnormaals", verklaart hij de moeilijke afweging. "Als ik tegen het einde van mijn carrière één keer één van die koersen kan winnen, is dat een droom die werkelijkheid wordt." En wat als hij dit jaar de Ronde én Roubaix wint? "Dan neem ik de rest van het jaar vakantie", lacht Van Aert.