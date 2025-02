Eli Iserbyt herleeft in Maldegem na moeilijk WK: "Dat is nog een doel voor mij dit seizoen"

Eli Iserbyt heeft in de Exact Cross in Maldegem geen vijfde zege van het seizoen kunnen boeken. Hij nam vaak het heft in handen, maar moest toch de duimen leggen voor Laurens Sweeck.

Met een dertiende plaats om meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel had Eli Iserbyt er een WK opzitten om snel te vergeten. Met het snelle en bochtige parcours kwam de vinnige Iserbyt in Maldegem weer bovendrijven.

Hij nam vaak het initiatief en reed in de voorlaatste ronde ook weg met Sweeck, maar moest in de laatste ronde plooien bij de versnelling van Sweeck. Iserbyt deed er nog alles aan, maar kwam tekort voor een eerste zege sinds nieuwjaarsdag.

"De tweede plaats was het hoogst haalbare. Zeker in de laatste ronde was Laurens de beste. In de laatste ronde voelde ik dat ik wat leeg liep, omdat ik al veel inspanningen had gedaan. Het was moeilijk om iemand los te rijden omdat het zo snel was."

Iserbyt wil eindzege in X²O-Trofee binnenhalen

"Vooral tactisch was het heel moeilijk, want je moet bijna altijd in de eerste drie rijden. Het was gewoon het goede moment kiezen. Maar dit zijn wel de crossen die ik wel graag rijd, hopelijk regent het dus niet te veel meer."

"Maar ik voelde me goed vandaag. Dat pak ik mee naar de volgende wedstrijden. De X²O-trofee (Iserbyt is leider, nvdr.) is nog een doel voor mij. Hopelijk pik ik nog ergens een overwinning mee."