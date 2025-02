Is Wout van Aert veel minder killer? "Psychologisch lastig om het elk weekend tegen Van der Poel op te nemen"

Wout van Aert heeft bepaalde keuzes gemaakt. Die hebben ertoe geleid dat Mathieu van der Poel bedreigen er nooit echt heeft ingezeten tijdens dit veldritseizoen.

Na het herstellen van een ernstige knieblessure opteerde Van Aert om weinig te crossen met het oog op het wegseizoen. Dat kostte hem dan wel een goede startpositie op het WK veldrijden. Bij Bistrot Vélo liet Van Aert zich uit over zijn veldritprogramma en besprak hij ook hoe hij aankijkt tegen klassiekers als de Ronde en Parijs-Roubaix.

Daarna hadden de analisten van dienst het nog even over hem en dat waren ex-renners Nicolas Fritsch en Steve Chainel. "Ik ken niemand die Wout van Aert niet graag heeft", haalt Fritsch de grote gunfactor voor Wout aan. "We zien hem tenslotte het hele jaar in actie." Een even groot palmares als Van der Poel heeft de Belg niet. "Hij is geen killer zoals Mathieu van der Poel, hij is geen sniper."

Van Aert en zijn ploeg gaan voor zelfde strategie

Chainel gaat in op de indeling van het programma van Wout. "Hij heeft gezegd dat hij vorig jaar over zijn beste vorm beschikte in het voorjaar. Ze denken dus dat het de beste strategie is om het op dezelfde manier aan te pakken. Als die strategie niet werkt, zal hij misschien terug wat meer crossen en daarna pas op zoek gaan naar een zege in een Monument."

Als het omgekeerde scenario zich voltrekt, zal dat ook zo zijn gevolgen hebben. "Als hij dit jaar één van de twee Monumenten (Ronde of Parijs-Roubaix, red.) wint, zullen we hem opnieuw vijf à zes crossen zien rijden, zoals dit seizoen. De cross is elk weekend een feest. We houden van het gevecht tussen Wout en Mathieu, maar nu is het zo dat Mathieu domineert."

Van der Poel in het hoofd van Van Aert

Fritsch denkt wel dat Van der Poel wat in het hoofd kruipt van Van Aert. "Het is psychologisch ook lastig om het elk weekend tegen Mathieu van der Poel op te nemen."