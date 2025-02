Onrustwekkende verdwijning blijkt misverstand: Oscar Freire duikt gewoon weer op

Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire (48) was door zijn familie als vermist opgegeven, maar intussen is hij terecht. De Spanjaard vertrok dinsdag zonder zijn portefeuille, telefoon en sleutels.

Afgelopen week dook Oscar Freire nog op in de AlUla Tour in Saoedi-Arabië als VIP-chauffeur, toen was er nog niets aan de hand. Maar woensdag werd de drievoudige wereldkamioen op de weg dus als vermist opgegeven door zijn familie.

Dat meldde het Spaanse El Diario Montanes. Freire zou dinsdag zonder zijn telefoon, sleutels of portefeuille met de auto vertrokken zijn. De Spaanse politie vond de auto van Freire terug, maar van de ex-renner was geen spoor.

"De ex-renner was vrijwillig vertrokken, is gelokaliseerd en maakt het goed. Gezien zijn lange afwezigheid werd besloten om aangifte te doen, aangezien hij zijn mobiele telefoon niet bij zich had." Freire, die vaak een warhoofd wordt genoemd, zou gewoon zijn huis hebben verlaten voor een lange wandeling en was zich van geen kwaad bewust.

Zoon van Freire rijdt bij UAE

Eind 2012 zette Freire een punt achter een bijzonder succesvolle carrière. Naast drie WK's won Freire ook drie keer Milaan-Sanremo, drie keer de Brabantse Pijl, zeven ritten in de Vuelta en vier ritten en de groen trui in de Tour.

Marcos Freire (18), de zoon van Oscar, maakt ook steeds meer naam als renner. Hij rijdt sinds dit jaar bij UAE Team Emirates Gen Z, het opleidingsteam van de ploeg van Tadej Pogacar. Freire jr. mocht ook al aantreden bij het WorldTour-team in Spanje dit jaar.