Twee broertjes zijn de reddende engels voor Wout van Aert: "Ze konden met hun grote held spreken" en "Natuurlijk niet getwijfeld"

Zijn zwarte sporthorloge bleef niet de hele tijd rond de arm van Wout van Aert op het WK veldrijden. Twee jongens bezorgden het hem na afloop terug.

Ondertussen is er ook al meer over hen geweten. Théo en Hugo zijn respectievelijk 11 en 9 jaar. Hugo zag het sporthorloge van Van Aert na de cross liggen. "Het lag aan de rand van de piste, maar ik kon er niet meteen bij", licht vader Aurélien Land toe in Het Laatste Nieuws. "Met een stok kon ik het tot bij mij trekken. Zelfs toen ik het vasthad, wilden sommige mensen het nog afnemen. Ik vermoed dat zij minder goeie intenties hadden."

Aurélien hield het goed bij en daarna begon de poging om het sporthorloge terug tot bij Wout van Aert te krijgen. "Eerst probeerden we via de fietswisselzone, maar zonder succes. Ook op het podium probeerden we hem te zien zijn aandacht te trekken, maar dat lukte niet. Uiteindelijk zijn we naar de zone voor de interviews gegaan." Daar hielp een vrijwilliger hen verder.

Van Aert op de foto met de jongens

Dat gebeurde wel niet zonder het verhaal eerst in twijfel te trekken. Na overleg met Wout van Aert en zijn ploeg, kregen ze groen licht om de renner voor de ogen van de pers zijn Garmin terug te geven. Van Aert besefte pas op de meet dat hij het was kwijtgeraakt. Hij bedankte de jongens, die fan zijn van hem sinds hij een Tourrit in Calais won, door met hen op de foto te gaan.

Aurélien weet dat het voor zijn zoontjes een dag geworden is om nooit meer te vergeten. "Hun ogen blinken nog als ze erover spreken. Het heeft hen een fantastisch souvenir opgeleverd. Die foto gaan we zeker inkaderen", onthult hij zijn plan. "En ze konden met hun grote held spreken, dus zij hadden een geweldige dag."

Garmin belangrijk voor Van Aert en zijn team

Er moest hem toch nog één vraag gesteld worden. "Of we niet getwijfeld hebben om het horloge te houden? Natuurlijk niet. Dat is belangrijk voor Wout en zijn team, om zijn prestaties te registreren. Plus, het is toch gewoon zijn horloge?"