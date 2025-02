Wout van Aert heeft bijzonder goed nieuws: "Dan wil ik meer gaan crossen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft met zijn zilveren medaille op het WK veldrijden zijn seizoen afgesloten in het veld. Toch wil Van Aert in de toekomst wel wat meer gaan crossen.

Met zeges in Gullegem en Dendermonde, twee plaatsen in Maasmechelen en op het WK en vierde plaatsen in Loenhout en Benidorm zit het veldritseizoen van Wout van Aert er na zes crossen weer alweer.

Maar Van Aert wil wel ooit meer gaan crossen. "Op het einde van mijn carrière, denk ik", verklapte Van Aert bij 'Bistrot Vélo', de wielerpodcast van Eurosport France. "Dan spreek ik over twaalf tot vijftien crossen."

"Maar op dit moment is een maand veldrijden, ook al heeft het zijn voordelen, gewoon een maand verloren qua trainingsarbeid op de weg. Het is dus moeilijk om de balans te vinden", zegt Van Aert duidelijk.

"Wat ik en Mathieu de voorbije jaren hebben gedaan, dat maakt het mogelijk." De voorbije jaren crossen Van Aert en Van der Poel vooral van eind december tot begin februari met het WK veldrijden.

"Maar om nu meer te gaan doen, dat is lastig", besluit Van Aert. Wanneer Van Aert meer wil gaan crossen, is niet duidelijk. Van Aert werd in september 30 jaar en tekende een contract van onbepaalde duur bij Visma-Lease a Bike, hij mag dus stoppen wanneer hij wil.