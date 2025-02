🎥 OVERZICHT: Meeus komt opnieuw tekort voor etappezege, Wiebes en Buitrago vegen de nul weg

Geen zege voor Jordi Meeus in de Ster van Bessèges, hij strandde op de vierde plaats. Ook in de andere wedstrijden waren er voor de Belgen geen ereplaatsen.

De tweede etappe in de Ster van Bessèges eindigde in een massasprint. Soudal Quick-Step bracht leider Paul Magnier iets te vroeg naar voren, de Fransman kwam uiteindelijk iets te kort in de sprint tegen Arnaud Démare en Søren Wærenskjold.

Jordi Meeus, die tweede werd in de eerste rit, was de beste Belg op de vierde plaats. Hij blijft zo op de tweede plaats in het klassement en in het puntenklassement. Vrijdag staat er opnieuw een massasprint op het programma in de Ster van Bessèges.

πŸš΄πŸ‡«πŸ‡· | Marijn van den Berg probeert het in de laatste bocht, maar is te vroeg. Søren Wærenskjold wint de sprint en daarmee etappe 2! πŸ™ŒπŸ‡³πŸ‡΄ #EDB2025



πŸ“Ί Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/DgwXyU7ji1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 6, 2025

Ook in de UAE Tour voor vrouwen werd er gesprint voor de zege in de eerste etappe. Europees kampioene Lorena Wiebes sprintte dominant naar de ritzege tegen haar landgenotes Charlotte Kool en Nienke Veenhoven, Wiebes is ook de eerste leidster.

🚴‍β™€οΈπŸ‡¦πŸ‡ͺ | Er stond vandaag geen maat op Lorena Wiebes! De sprinter van SD Worx-Protime is te snel voor Charlotte Kool en pakt de eerste leiderstrui in Dubai. πŸœοΈβ›°οΈ #UAETour pic.twitter.com/cLOmSEV8oq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 6, 2025

In de Ronde van Valencia was de zege in de tweede etappe voor de Colombiaan Santiago Buitrago. Hij remonteerde op de slotklim zijn ploegmakker Pello Bilbao, die op negen seconden tweede werd. Joao Almeida werd op 13 seconden derde.

De Tsjech Mathias Vacek (Lidl-Trek) blijft leider in Valencia, hij houdt nog een handvol seconden over van zijn voorsprong. De Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag, vrijdag moet er opnieuw geklommen worden.