Eli Iserbyt heeft er genoeg van en wil verdict: "Ik ben er zeker van, want..."

In Maldegem deed Eli Iserbyt opnieuw mee voor de zege, maar moest hij die aan Laurens Sweeck laten. Toch snakt Iserbyt ook naar het einde van het seizoen, zodat hij iets kan doen aan zijn blessure.

Op het modderige WK-parcours in Liévin werd Eli Iserbyt dertiende op ruim drie minuten van Mathieu van der Poel, op het snelle parcours in Maldegem deed de voormalige Belgische kampioen mee voor de zege.

En dat heeft te maken met zijn blessure. Iserbyt sukkelt al zo'n twee jaar met zijn linkerbeen, in december raakte bekend dat Iserbyt sukkelt met een beknelde zenuw, het zogenaamde Piriformis-syndroom.

Iserbyt wil oorzaak van zijn blessures vinden

"Na de cross in Brussel hoop ik meer te weten. Er staan heel wat scans en grondige onderzoeken gepland, op verschillende locaties. We willen de oorzaak van de pijn kennen", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Het kan volgens Iserbyt alle richtingen uit en het is de bedoeling om de echte oorzaak aan te wijzen en daarna ook maatregelen te nemen. "Ik ben er zeker van dat we iets gaan vinden, want het verschil tussen mijn beide benen is te groot."

"Mijn rechterbeen functioneert normaal, mijn linkerbeen niet." Iserbyt wil bewust wachten tot na de cross in Brussel omdat hij zijn resterende wedstrijden van het seizoen nog op een degelijke manier wil afwerken.