📷 Lamborghini's kunnen niet ontbreken: Van der Poel maakt uitstapje tijdens vakantie

Mathieu van der Poel geniet na zijn zevende wereldtitel in het veldrijden van wat vakantie. En dat doet de Nederlander uiteraard met Lamborghini's.

Mathieu van der Poel vertrok samen met zijn vriendin Roxanne Bertels en enkele vrienden na het WK veldrijden naar het Italiaanse Livigno. Daar ontspant Van der Poel op de skilatten, maar donderdag was er ook een uitstapje met Lamborghini's.

Als ambassadeur van Lamborghini Antwerp nam Van der Poel onder meer plaats in een Lamborghini Esperienza Neve, een speciaal uitvoering voor sneeuw en ijs. Van der Poel mocht zich uitleven op het Livigno Ice Track.

"Met deskundige instructeurs die hem begeleiden, ervaart hij de spanning van precisie, kracht en controle als nooit tevoren", klinkt het onder meer. Van der Poel leek zich alleszins kostelijk te amuseren.

Programma Mathieu van der Poel

Over iets meer dan een maand is het echter opnieuw bittere ernst voor Van der Poel. De Nederlander trapt zijn seizoen af in Parijs-Nice (9 tot 16 maart) of Tirreno-Adriatico (10 tot 16 maart), een beslissing is daarover nog niet genomen.

Daarna komt Van der Poel ook zeker aan de start in Milaan-Sanremo (22 maart), de Ronde van Vlaanderen (6 april) en Parijs-Roubaix (13 april). Over andere klassiekers is er nog niets officieel bekend.