📷 Remco Evenepoel zet opnieuw een belangrijke stap in zijn revalidatie: "Terug naar..."

Remco Evenepoel werkt verder aan zijn comeback, zowel fysiek als mentaal. De olympische kampioen keerde tijdens een trainingsrit terug naar de plek waar het begin december allemaal fout liep.

Sinds 1 februari mag Remco Evenepoel opnieuw buiten trainen op de fiets na zijn ongeval op training begin december. Evenepoel knalde toen tegen een openzwaaiend portier van een bestelwagen van bpost.

Het verdict voor Evenepoel was zwaar: kneuzingen aan beide longen, een luxatie van het sleutelbeen en drie breuken. Evenepoel ging meteen onder het mes en moest een maand platte rust nemen.

Sinds begin januari mocht Evenepoel dan weer op rollen rijden en doet hij fysio-oefeningen bij kinesist Thijs Hertsens. Sinds een week mocht Evenepoel dus weer buiten trainen, maar hij bouwde wel voorzichtigheid in door het kanaal Brussel-Charleroi op te zoeken.

Evenepoel keert terug naar Oetingen

Donderdag mocht Evenepoel voor het eerst weer lopen, vrijdag reed Evenepoel voorbij de plek waar het begin december fout liep, namelijk het Kerkplein in Oetingen. "Terug naar waar het eindigde", schreef Evenepoel bij een trainingsrit van zo'n 40 kilometer op Strava.

Voor Evenepoel is het mentaal een stap, maar fysiek is er nog veel werk voor hij weer kan koersen. Evenepoel mikt op een rentree in het peloton op 18 april in de Brabantse Pijl, daarna mikt hij ook op de andere Ardennenklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik.