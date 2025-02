Alex Carera ontkent straffe praktijken met Tadej Pogacar in de hoofdrol in alle toonaarden

Tadej Pogacar is het uithangbord van het wielrennen. En dus ook voor zijn manager Alex Carera.

Vorig jaar kwam Het Laatste Nieuws te weten dat enkele tweejaarsnieuwelingen uit ons land een toenaderingsmail ontvingen van managers.

Die zou bijzonder agressief zijn, met boodschappen als 'Teken nú bij Team Pogacar, of je geraakt er nooit meer bij'. Daar viel ook de naam A&J All Sports, het makelaarskantoor van Alex Carera, bij.

Hij is de manager van Tadej Pogacar, maar die manier van werken door zijn kantoor met dreigende mails ontkent hij ten stelligste.

“Onze jongste renner, Erazem Valjavec, is geboren in 2006. Normaal beginnen we renners te volgen vanaf hun eerste jaar junior, op hun zestiende. En dan enkel de supertalenten”, klinkt het. “Op prillere leeftijd kunnen we ze wel al support geven, qua kledij etc.”

“Tien jaar geleden was de U23 voor ons de limiet, maar nu gaat dat niet meer. De wielersport is veranderd. Als een renner prof wordt, is hij soms al top. Ook wij werken met talentscouts. Die in elk land screenen, zodat we niks missen.”