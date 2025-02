Bondscoach Serge Pauwels overtuigd: "Hij krijgt belangrijke rol in dienst van Evenepoel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ons land heeft heel wat renners die meedraaien aan de wereldtop. Maar er is ook heel wat talent op komst.

De toekomst is alvast verzekerd. Bondscoach Serge Pauwels stelt in Het Laatste Nieuws een hele reeks renners voor die zich binnen enkele jaren zullen laten zien.

Onder de zestien namen die de bondscoach voor de volgende generatie noemt ook Viktor Soenens. De 19-jarige renner rijdt voor het development team van Soudal-QuickStep.

“Ik zie Viktor, als tweedejaarsjunior, nog zitten op stage in de Vogezen. Stil, wat teruggetrokken. Alle andere renners hadden namelijk al een ploeg voor het jaar nadien en keuvelden daar honderduit over”, klinkt het.

Soenens had nog geen ploeg, maar Sven Vanthourenhout en Pauwels stelden hem gerust. Een maand later kwam Soudal-QuickStep hem binnenrijven. “Daar zette hij in zijn eerste U23-jaar een grote stap, met mooie uitslagen op lastige parcoursen.”

De verwachtingen zijn dan ook dat hij een belangrijke pion kan worden. “Trekt hij die groeicurve door, kan hij op termijn bergop mogelijk een belangrijke rol gaan vervullen in dienst van Remco Evenepoel.”