Ceylin Alvarado hakt lastige knoop door, Lucinda Brand profiteert optimaal

Ceylin Alvarado komt dit seizoen niet meer in actie in het veld. De Nederlandse kampte al enige tijd met fysieke problemen en zet nu een punt achter haar seizoen.

Voor Ceylin Alvarado begon het seizoen bijzonder goed met drie zeges in haar eerste vier crossen. In totaal mocht Alvarado negen keer zegevieren dit seizoen, met onder meer zeges in de Wereldbeker in Namen en Zonhoven.

Vooral in de Superprestige deed Alvarado het uitstekend. De Nederlandse won vier van de eerste vijf manches, maar sinds de kerstperiode ging het een stuk minder met Alvarado, ook al werd ze nog tweede op het NK.

Alvarado trekt streep onder seizoen

Alvarado werd ziek en kreeg te kampen met rugklachten, daar herstelde ze nooit meer helemaal van. Samen met haar ploeg Fenix-Deceuninck heeft Alvarado dan ook besloten om een punt te zetten achter haar seizoen.

"Na een sterke campagne met negen overwinningen is het nu tijd om te focussen op volledig herstel. Aanhoudende vermoeidheid en een recente infectie maken rust de beste keuze", laat de ploeg weten.

"Helaas betekent dit ook dat Ceylin zaterdag niet kan strijden voor de eindzege van de Telenet Superprestige in Middelkerke." Alvarado stond op slechts één punt van Brand, die laatste is nu dus al zeker van de eindzege en een cheque van 25.000 euro.