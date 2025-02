Nadeel voor Van Aert tegen Van der Poel en Pogacar? "Dat maakt hem kwetsbaarder"

In de E3 Saxo Classic kon Wout van Aert in 2023 Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kloppen. Kan hij dat dit jaar ook in de Ronde van Vlaanderen?

Wout van Aert dacht dat hij na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen in 2020 bijna ieder jaar dicht bij de zege zou komen. Maar sindsdien werd hij in 2021 zesde en in 2023 vierde, in 2022 en 2024 moest Van Aert forfait geven.

Dit jaar waagt Van Aert opnieuw zijn kans, maar dan moet hij wel voorbij drievoudig winnaar Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tadej Pogacar. En Van Aert werd vorig jaar 30 jaar, zo veel kansen komen er niet meer.

Ieder jaar dat voorbij gaat, is een gemiste kans voor Van Aert. De druk om te winnen wordt ieder jaar dus ook groter, terwijl Van der Poel en Pogacar ondertussen zo'n indrukwekkend palmares hebben dat er niets meer moet bij hen.

Mentaal nadeel voor Van Aert?

Volgens Sep Vanmarcke kan dat mentaal toch een nadeel zijn voor Van Aert ten opzichte van Pogacar en Van der Poel. "Mijn gevoel zegt dat Van der Poel en Pogacar van nature veel rustiger zijn", zegt Vanmarcke bij Knack.

"Dat terwijl Wout van Aert meer stress ervaart. Ik heb ook de indruk dat hij meer leest wat er over hem gezegd wordt. Dat maakt hem misschien wel meer kwetsbaar." Al had Van Aert na zijn zege in de E3 Saxo Classic in 2023 al een antwoord op die druk.

Toen Van Aert in de sprint Van der Poel en Pogacar klopte schreeuwde hij in de camera: 'Ik moet just niks'. "Ergens is het ook een compliment", zei Van Aert over de druk. "Mensen verwachten dat ik de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal winnen."