Tadej Pogacar heeft een bijzondere boodschap voor de Belgische wielerfans

Tadej Pogacar domineerde de koers in 2024. Het is uitkijken of hij ook dit jaar zo'n straf nummer kan opvoeren.

Tadej Pogacar heeft al een deel van zijn programma bekendgemaakt, maar er zijn nog heel veel knopen door te hakken voor de Sloveen. Zo moet er nog gekozen worden welke twee grote rondes er gecombineerd worden. Wellicht wordt dat de Tour en de Vuelta, maar het zou ook perfect weer de Giro en de Tour kunnen worden. “Welke ik kies hangt af van wat mijn vorm is na de klassiekers, en ook van mijn gewicht. Het algemene gevoel is belangrijk, maar dit jaar benader ik het iets chiller. Natuurlijk wil ik weer naar de Tour, maar voor de rest sta ik open voor alles”, zegt Pogacar tegen WielerFlits. Eén ding is wel heel erg duidelijk al: na zijn afwezigheid vorig jaar zal hij opnieuw in Vlaanderen rijden, met de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. En dat komt volgens hem door de supporters. “Ik hou van de manier van koersen, de koersstijl en ik hou van de Belgische fans. Zij creëren een wielersfeer zoals het hoort in hun klassiekers. Ik kijk er daarom erg naar uit.”