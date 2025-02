Voordeel voor Van Aert op Van der Poel en Pogacar?: "Daar is hij altijd de sterkste"

Wout van Aert jaagt dit jaar op een zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar krijgt hij stevige tegenstanders, maar het geloof in Van Aert blijft wel groot.

In de Ronde van Vlaanderen zal Wout van Aert met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar moeten afrekenen, in Parijs-Roubaix zal dat enkel met Van der Poel zijn. Maar de Nederlander mocht de voorbije twee jaar wel zegevieren op de piste van Roubaix.

De voorbije jaren kwam Van Aert vaak tekort tegen Van der Poel en Pogacar in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, maar toch gelooft ex-renner Filippo Pozzato in de winstkansen van Van Aert.

Pozzato gelooft in Van Aert, maar ziet ook probleem

"Als hij in topvorm is, denk ik dat hij zeker een kans maakt. De anderen zijn natuurlijk twee fenomenen", zegt Pozzato bij Bici.pro. "Ze zullen hem eerst moeten afschudden, anders kunnen ze hem niet verslaan in de sprint."

"Wat pure kracht betreft denk ik dat hij de sterkste is, dat heb ik altijd al gezegd. Zijn probleem is dat hij niet zo verfijnd is, hij weet niet altijd hoe hij moet bewegen zoals Van der Poel. Misschien mist hij wat techniek, zoals we vaak in de cross zien."

Ligt dat aan de basis van de valpartijen waarbij Van Aert zich vaak zwaar blesseert? In 2024 ging Van Aert twee keer zwaar tegen de grond en lag daardoor maanden in de lappenmand, waardoor hij onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest missen.