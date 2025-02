"Daar kunnen wij niet tegen op": Visma Lease a Bike onthult wat ze uitgeven voor talentvolle renners

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belgische wielerploegen kunnen maar moeilijk concurreren met de grote ploegen om talentvolle jongeren binnen te halen. Het gaat dan om geld, veel geld, klinkt het.

Zo vertelt Johan Molly, de grootste talentscout van ons land en de man achter het development team van Soudal-QuickStep, dat hij de 16-jarige Zwitser Antoine Salamin wilde binnenhalen.

“Een jongen van 16, maar wat een power: in oktober won hij de Chrono des Nations, op een gewone fiets, aan een gemiddelde van 46 kilometer per uur. Maar ik heb hem ‘gemist’. Op het einde ging het nog tussen twee ploegen. Hij heeft voor Visma gekozen…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

En dan denkt iedereen dat het om centen gaat. Robbert De Groot, Head of Development bij Visma-Lease a Bike, ontkent dat zij veel meer betalen dan andere ploegen.

De Belgische ploegen geven beloften een soort van onkostenvergoeding, van om en bij de 500 euro per maand. “Er zijn minimale vergoedingen, maar dat kan je amper meer dan zakgeld noemen”, zegt De Groot.

De vergoeding is dan misschien niet veel, maar er wordt wel veel geld uitgegeven om de jongeren te laten koersen. “Een paar honderd euro per maand. Wij betalen wel alle kosten: vliegtuigtickets, hotel, dat soort zaken.”