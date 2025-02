Gianni Vermeersch mee met leidersgroep in Ronde van Valencia, tot noodlot toeslaat

Gianni Vermeersch is als 24ste geëindigd in de vierde rit van de Ronde van Valencia. De West-Vlaming had in het slot brute pech.

Vandaag werd de vierde van vijf ritten in de Ronde van Valencia gereden. Het was een lastige etappe, met een heuvelachtige finale. De Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) nam de leiderstrui over van Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Geen Belgen in de top tien, al was die mogelijkheid er wel voor Gianni Vermeersch van Alpecin-Deceuninck. Hij kon volgen met het uitgedunde peloton. Op anderhalve kilometer van het einde echter reed onze landgenoot, na een botsing met een andere renner, een greppel in en verloor hij zijn positie. Hij bolde uiteindelijk als 24ste over de finish. In het klassement heeft Buitrago 8 seconden voorsprong op Almeida. Een korte en volledig vlakke slotetappe richting Valencia staat morgen nog op de agenda.