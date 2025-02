Michael Vanthourenhout gaat twee keer in de clinch met andere veldrijder

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag werd de Superprestige in Middelkerke gereden. Michael Vanthourenhout ging daarbij in de clinch met een andere crosser.

Al in de eerste ronde liep het fout tussen Michael Vanthourenhout en de Zwitser Kevin Kuhn. Vlak voor de zandstrook gaf Vanthourenhout een duwtje. De Zwitser ging verhaal halen bij onze landgenoot.

Vanthourenhout leek op de live-beelden wat te zeggen tegen Kuhn en onze landgenoot reed dan al lachend weg van de scène.

Twee rondes later was het opnieuw prijs tussen de twee. Kuhn maakte een stuurfout in de zandbak, precies toen Vanthourenhout passeerde.

Die wilde hem voorbijgaan, maar de twee raakten elkaar. Vanthourenhout moest van de fiets stappen en riep opnieuw wat in de richting van Kuhn.

Of de zaak nog een vervolg krijgt, valt af te wachten. Het is uitkijken wat de West-Vlaming achteraf te zeggen zal hebben over het voorval.