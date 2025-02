"Miljoenen schade voor Red Bull": Bij Visma Lease a Bike stippen ze het dubbele probleem aan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veiligheidsvraagstuk blijft een gigantisch issue in de koers. Voor Richard Plugge van Visma Lease a Bike kan er genoeg gedaan worden, maar is de wil er niet.

Bij Visma Lease a Bike konden ze er in 2024 wel heel erg goed over meespreken. Heel wat renners, sommigen zoals Van Aert zelfs meer dan eens, lagen een hele tijd in de lappenmand door valpartijen.

Dat hoort bij de koers, maar voor veiligheid wordt er onvoldoende gedaan. En dus kunnen er ook heel wat valpartijen vermeden worden. Nochtans wordt er genoeg gedaan, maar volgens Plugge wordt naar de verkeerde zaken gekeken.

“Er ligt een heel mooi plan. Dat stond in de startblokken, als onafhankelijk orgaan en is gepresenteerd als Bilbao”, vertelt hij aan Indeleiderstrui. “Uiteindelijk is dat verworden tot een politiek construct, waar weer naar elkaar wordt gewezen. Veiligheid moet compromisloos.”

“Nu wordt de aandacht verlegd naar de snelheid van de renners, maar jongens: haal even die stoep weg in de Tour, waar Primoz Roglic en Alexey Lutsenko overheen vallen. En dat kost Red Bull een topklassering in de Tour en dus miljoenen schade”, gaat hij verder.

Het gedrag van de renners en het parcours zijn de twee zaken die moeten veranderen. “MotoGP-motoren gaan vijf keer zo hard. Maar goed, wij finishen voor een stadhuis waar we met de auto niet mogen komen omdat het te gevaarlijk is. Waar je niet harder mag dan twintig kilometer per uur, maar wij komen er aan met zeventig”, besluit Plugge.