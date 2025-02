Organisatie van Ster van Bessèges reageert heel erg vreemd op forfait van groot aantal ploegen

De Ster van Bessèges ziet vandaag een heel aantal renners niet meer starten. Ploegen gaven collectief forfait door de onveilige situaties.

Twee dagen elkaar reed er een wagen op het parcours van de Ster van Bessèges. De rennersvakbond had gedreigd met stoppen en voegde de daad bij het woord.

Heel wat ploegen komen vandaag dan ook niet meer aan de start. Aan de start van de vierde etappe blijven nog amper een 72 renners over. De koninginnenrit van vandaag is ook ingekort.

“Het was duidelijk dat de organisatie onderbemand was”, aldus Yves Lampaert aan Het Nieuwsblad. “We wilden tot een oplossing komen met de organisatie, maar dat is niet gelukt. Met een duidelijk plan B – bijvoorbeeld door bepaalde passages te neutraliseren – konden we misschien verder doen. Maar dat plan was er niet echt.”

De organisatie liet vandaag uiteindelijk toch iets horen. Al leek het vooral meer een cynische reactie op de ploegen die niet meer aan de start verschijnen.

“De organisatie wil de teams die deel hebben genomen aan de derde rit van de Ster van Bessèges hartelijk bedanken voor hun professionaliteit en respect voor de organisatoren die elk jaar opnieuw dit evenement organiseren”, klonk het.