Vanthourenhout was bijna altijd zeker van topresultaten: "Hij had voor een deel het geluk"

Het nieuwe wielerjaar is ingezet. Het is uitkijken naar veel Belgische overwinningen, zowel in de WorldTour als met de nationale ploeg.

Dirk Demol is 65 jaar geworden. Eind vorige maand begon hij aan zijn dertigste wielerseizoen als ploegleider. Daarbij legde hij een hele weg af.

Alles begon bij de Kortrijkse Groeningespurters en ging over US Postal, Quick-Step, Astana, Trek, Katusha en Israel-Premier Tech tot Lotto, waar nu aan de slag is.

Demol is blij met de kans die Serge Pauwels als ploegleider krijgt. Hij schat hem enorm hoog in. “Toen Sven Vanthourenhout eind vorig jaar als bondscoach stopte, hoopte ik al dat Serge hem zou opvolgen”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Vanthourenhout kreeg een unieke kans om met enkele serieuze kleppers te werken. Dat leverde hem net geen 100 medailles op.

“Sven had natuurlijk voor een deel het geluk dat hij met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee toprenners onder zijn hoede had en bijna altijd zeker was van topresultaten, maar los daarvan is Serge een prima keuze als nieuwe bondscoach”, besluit Demol.