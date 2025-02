🎥 Laurens Sweeck mag ook in Lille zegevieren: "Dat was hét beslissende moment"

Laurens Sweeck heeft in Lille zijn zevende zege van het seizoen geboekt. In een bijzonder spannende cross haalde Sweeck het in de sprint van Aerts en Iserbyt.

Een Benidorm-gevoel in Lille. Dat was de samenvatting van de voorlaatste manche van de X2O Badkamers Trofee. Het was dan ook bijzonder moeilijk om het verschil te maken op het snelle parcours van de Krawatencross.

Liefst zeven renners maakten bij het ingaan van de slotronde nog kans op de zege. Vandeputte had in de voorlaatste ronde al zijn versnelling ingezet, maar onder meer Iserbyt, Aerts en Sweeck volgden niet ver achter hem.

Eerst probeerde Aerts het in de laatste ronde, daarna ging Iserbyt naar de kop. Maar in zijn wiel zat Laurens Sweeck klaar. De snelle Sweeck ging op en over Iserbyt naar zijn zevende zege van het seizoen, Aerts werd nog tweede.

Sweeck tevreden na zevende zege van het seizoen

"De perfecte cross? Als je wint, is dat misschien wel zo. De versnelling van Vandeputte was beslissend. Gelukkig konden we het gat nog dichten en dan was het zaak van goed positie te kiezen", zei Sweeck achteraf.

"Ik had nog liever eerst aan de zandstrook begonnen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar achteraf gezien bleek dat ook niet nodig en was het ideaal dat ik naar Eli kon toespringen en hem kon remonteren Het was sprinten tot op de meet en dan was het bingo. Mijn zevende overwinning? Het is een mooi seizoen qua overwinningen. Dat is zeker niet slecht."