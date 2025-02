🎥 Met mooie boodschap van Van der Poel: afscheidnemende Cant prachtig in de bloemetjes gezet

Sanne Cant rijdt nog enkele crosen dit seizoen, maar zondag in Lille reed Cant wel haar officieuze afscheidscross voor eigen volk. Sponsor Crelan pakte ook uit met een mooi afscheidsnummer, met onder meer een rol voor Mathieu van der Poel.

In Lille gaf Sanne Cant nog eens het beste van zichzelf, maar een podiumplaats zat er net niet in. Net als in Middelkerke zaterdag moest ze tevreden zijn met de vierde plaats. Geen laatste podium dus in haar thuiscross.

Al zal het in de gehele carrière van Cant geen verschil meer maken. Met drie wereldtitels op rij, drie Europese titels en vijftien Belgische titels op rij oogt het palmares van Cant indrukwekkend. En dat verdient een mooi afscheid.

Van der Poel heeft mooie boodschap voor Cant

Sponsor Crelan pakte uit met een ode aan Sanne Cant, het nummer 'Anne' van Clouseau werd wat herwerkt en onder meer haar ouders, fans, ploegmaats en Crelan-medewerkers werkten mee om het nummer in te zingen.

"Een ode aan haar passie, doorzettingsvermogen en indrukwekkende prestaties." Onder meer ploegmaats zoals Laurens Sweeck, Marion Norbert Riberolle en Puck Pieterse duiken op, net als commentator Paul Herygers en concurrente Marianne Vos.

Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel feliciteerde Cant met haar carrière. "Sanne, proficiat met jouw indrukwekkende carrière. Eentje om met veel trots op terug te kijken. Ik hoop dat je heel hard gaat genieten van het leven naast de fiets."