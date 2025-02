Mathieu van der Poel krijgt met zijn mening bijval bij andere Nederlandse crosser: "Dat kan ik echt wel merken"

Het moet heel bijzonder zijn om als Mathieu van der Poel rond te kunnen crossen. Zijn mening over het ouder worden in de cross wordt ook door een landgenoot van hem gedeeld.

Mathieu van der Poel is inmiddels een geroutineerd man geworden in de wielersport. Hij vierde in januari zijn dertigste verjaardag. Joris Nieuwenhuis is een crosser van dezelfde generatie als Mathieu. Voor de winnaar van de Superprestigemanche in Middelkerke is het momenteel aftellen naar zijn verjaardag: hij wordt binnen een paar dagen 29.

Van der Poel is natuurlijk een klasse apart, maar er komt nog altijd geen sleet op hem, integendeel. Uitgezonderd blessurezorgen haalt Nieuwenhuis de laatste jaren ook zijn beste niveau. Dat is misschien niet helemaal toeval. Van der Poel liet onlangs nog optekenen dat hij kan ervaren dat zijn motor groter is dan vroeger en de jaren ervaring zo echt wel renderen.

Van der Poel krijgt gelijk

"Ja, dat kan ik ook echt wel merken", zegt Joris Nieuwenhuis bij In De Leiderstrui. De man van Ridley Racing zal minder snel stilvallen na het leveren van inspanningen. "Ik heb nu bijvoorbeeld ook al drie grote rondes gereden en nu merk ik dat mijn lichaam echt meer aankan. Ik kan over een lange periode meer intensiteit aan, meer weerstand aan."

Bij Van der Poel zal dat ook het geval zijn en dan heb je daarnaast nog eens het surplus aan klasse. Vooraleer aan de volgende cross te denken heeft Nieuwenhuis dus eerst iets om te vieren. In het flashinterview werd hem gevraagd of hij zichzelf opnieuw een gitaar cadeau doet als verjaardagsgeschenk. "Ik heb er daar al wat van staan. Ik weet niet of mijn vrouw dat zo leuk zou vinden", grapt Nieuwenhuis.

Verjaardagsgeschenken op komst voor Nieuwenhuis

Het zal vooral aan anderen zijn om met het ideale verjaardagsgeschenk voor de dag te komen. "Ik kan heus wel wat bedenken."