Om emotioneel van te worden? Remco Evenepoel glundert na training die hem stilaan weer zal doen dromen

Stap voor stap gaat het op training beter met Remco Evenepoel. In die mate dat hij mag dromen om zich weldra weer helemaal profwielrenner te voelen.

Dat mag eigenlijk nu al zo zijn, want Remco Evenepoel doet natuurlijk alles wat moet om er weer bovenop te komen en zijn herstelperiode zo goed mogelijk te laten verlopen. Bovendien zit hij nu ook wel weer in de fase waarin hij trainingen kan afwerken. Alleen lange afstanden waren er voorlopig nog niet bij en dat is één van de zaken die een wielrenner onderscheidt van een fietser.

Wielrennen is immers een duursport. Om in aanmerking te komen om te deelnemen en te presteren in wedstrijden, moet je lange afstanden aankunnen. Dan moeten de trainingen daar ook naar zijn. Voor wie terugkeert uit blessure, is dat geen onbelangrijk thema en kan de afstand van een training met mondjesmaat steeds verlengd worden.

Evenepoel haalt de 100 kilometer

Remco Evenepoel is dan ook heel gelukkig om aan te kondigen dat hij voor het eerst opnieuw een fietstocht van 100 kilometers heeft kunnen afwerken. "Drie cijfers", glundert hij op Strava. Om precies te zijn was het volgens Strava een training van 100,24 kilometer, met een hoogteverschil van 501 meter. De training nam in totaal ruim drie uur in beslag.

Het was een fietstocht in eigen regio: Evenepoel passeerde onder andere langs Ninove, Aalst en Dendermonde. Met de emoji die hij toevoegde na zijn aankondiging over de drie cijfers suggereert Evenepoel dat hij er zelfs lichtjes emotioneel van wordt dat hij weer zo ver kan fietsen. Het mag echt wel als een mijlpaal in zijn herstelperiode bekeken worden.

Evenepoel zal zin hebben in meer lange trainingen

Evenepoel kijkt er ongetwijfeld naar uit om nog meer trainingen van langere afstand af te leggen en om zich zo weer volledig te kunnen klaarstomen voor een nieuw seizoen.