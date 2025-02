Plotse ommezwaai Wout van Aert wordt toegejuicht maar hij krijgt ook stevige waarschuwing: "Mag geen obsessie worden"

Wout van Aert heeft dit jaar enkele opvallende keuzes gemaakt. Die worden toegejuicht door bondscoach Serge Pauwels.

We weten inmiddels ook dat beslissingen gewijzigd kunnen worden. Wout van Aert was altijd de man die zich hield aan het plan, maar daar is sinds het WK veldrijden mogelijk verandering in gekomen. "Ik heb het er met hem zelfs over gehad, toen ik in januari in Spanje was", rakelt Serge Pauwels bij Derailleur een onderling gesprek op. "We hadden het erover dat er in het huidige wielrennen heel weinig ruimte is voor flexibiliteit."

Quasi alles verloopt volgens een bepaald stramien. "In het begin van het seizoen wordt een planning gemaakt. Visma-Lease a Bike stelt sinds een paar jaar in december of januari zijn Tour-ploeg voor juli voor. Als er niets gebeurt, rijden die acht renners de Tour. Zo wordt alles van in de winter georchestreerd. Dat gebeurt in alle teams zo, maar er is weinig ruimte om eens iets zot te doen, als je je goed voelt."

Van Aert is 2024 niet vergeten

Zoals een week voor het WK veldrijden van gedacht veranderen. "Daarom vind ik het positief dat de ploeg daar is in meegegaan. Als hij zin heeft om het WK te rijden, laat hem dat dan inderdaad rijden. Wout zei ook: "Ik heb vorig jaar heel veel plannen gemaakt, maar daar is door omstandigheden weinig van in huis gekomen"."

Die ervaring draagt hij met zich mee. "Daardoor zei hij naar mij toe: "Ik wil graag het WK wegwielrennen in Rwanda rijden, maar het voelt nog zo veraf en ik moet nog drie-vier fasen in mijn seizoen doorlopen. We kunnen in de zomer nog altijd beslissen". Wout van Aert kennende zal hij in het najaar nog wel energie genoeg hebben om het WK te rijden.

Bijna elke koers een kans voor Van Aert

Van Aert blijft vooral van de Ronde en Roubaix wakker liggen. "Het mag geen obsessie worden", waarschuwt Pauwels. "Los van die klassiekers heeft hij al Sanremo gewonnen, zo'n mooie dingen gedaan in de Tour. In de Giro liggen ook veel kansen. Omdat er zoveel verschillende doelen liggen, kan hij min of meer ontspannen door het seizoen fietsen. Hij is goed op alle terreinen, bijna elke wedstrijd kan een kans zijn."