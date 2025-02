Visma-Lease a Bike verduidelijkt zijn mysterieuze plannen: dit kan het nieuwe geheime wapen van Wout van Aert worden

De aandachtige tv-kijker vermoedde al dat Visma-Lease a Bike mysterieuze plannen in het schild voerde. De wielerploeg blijft op zoek naar de 'marginal gains' en Wout van Aert speelt hierbij geen afzijdige rol.

Visma-Lease a Bike bevestigt aan VELO dat het van plan is om een beperkt gebruik van tijdrithelmen te hanteren in wegwedstrijden. Het eerste voorbeeld van het jaar was op sociale media al opgevallen. Zo was Niklas Behrens zaterdag in de Ronde van Oman vertrokken met een gewone helm, om dan in de loop van de rit te veranderen naar een tijdrithelm.

De Nederlandse formatie geeft aan dat het de Giro Aerohead, zoals de tijdrithelm heet, gebruikt in ritten met hoge snelheden en een sterke wind. Bij deze omstandigheden kan dit een aerodynamisch voordeel opleveren. Het zou wel variëren van renner tot renner. Het hangt er vanaf hoe goed iemand om kan met een zwaardere helm en meer warmte.

Van Aert gespot met tijdrithelm op training

In elk geval is Wout van Aert op training ook gespot met de Giro Aerohead op zijn hoofd. Het betrof een testsessie indoor, terwijl we Wout van Aert in eerste instantie toch niet in verband brengen met het pistewerk. De vraag is dan ook of we hem die helm ook op de weg zullen zien opzetten. Het is alvast wel duidelijik dat achter dit alles een bedoeling zit.

Het is eigen aan de topploegen uit het peloton dat ze op zoek zijn naar de kleine dingen die een verschil kunnen maken. Bij Visma-Lease a Bike denken ze dus dat dit zich op aerodynamisch gebied kan afspelen. Schrik dus niet als u later dit jaar Wout van Aert met een tijdrithelm een rit in lijn ziet afwerken. Het is intrigerend om erover na te denken of dit dan ook in de allergrootste koersen gebruikt kan worden.

Ploeg Van Aert houdt zich aan reglementen

In elk geval is het perfect reglementair wat de ploeg van Van Aert doet. De helm moet gewoon voldoen aan de vereiste afmetingen en specificaties.