Bart Wellens doet straffe bekentenis: "Ja, ik heb daar vals gespeeld"

Zondag werd er in Lille gecrosst. Dat waren echter niet alleen de huidige generatie veldrijders die aan de start kwamen.

Afgelopen weekend werd in Lille ook de Sterrencross gereden. Die werd ingericht ten voordele van het goede doel. Stybar, Dlask, Kevin Pauwels, Jempi Drucker, Peter Van Santvliet en anderen waren van de partij.

Een kwartiertje crossen, maar het deed fysiek duidelijk pijn bij Bart Wellens. “We spraken af om in het begin rustig aan te doen maar na honderd meter proefde ik al bloed in mijn keel en wist ik dat het niet goed zou komen”, zegt Bart Wellens aan Het Nieuwsblad.

“Maar als je dan achteraf de filmpjes en de foto’s ziet, dan weet je dat het leuk was. Van Santvliet die ne Mars aanpakt uit het publiek of stopt voor selfies… Hij heeft zijn kuren duidelijk nog niet verloren”, klinkt het.

Maar Wellens moet ook een bekentenis doen over zondag. “Ja, ik heb vals gespeeld. We zaten in de laatste ronde en zag het echt niet meer zitten. Een paar jongens reden me voorbij waarna ik besloot om een lus af te steken.”

Wellens heeft duidelijk genoten. “Een dikke merci trouwens voor het enthousiaste publiek. Want zonder publiek was ik na één ronde al gestopt, zo hard was ik aan het afzien. Technisch was het nog behoorlijk maar conditioneel was het een ramp.”