Dubbele rol voor Wout van Aert weggelegd: "Dat maakt van hem de ideale partner"

Wout van Aert trekt dit jaar naar de Giro d'Italia. Daar krijgt hij ook sprinter Olav Kooij naast zich.

Visma Lease a Bike zal heel wat ritten met stip aanduiden in de Giro d’Italia. Naast Wout van Aert is immers ook sprinter Olav Kooij van de partij.

De twee zullen samen heel vaak kandidaat-ritwinnaar zijn. “Vorig jaar was dat ook het initiële doel: samen met Wout de Giro rijden”, klinkt het bij de Nederlander aan Sporza. “Maar om de gekende reden (de zware val van Van Aert in Dwars door Vlaanderen) is dat toen niet doorgegaan.”

De vlakkere etappes zullen onder elkaar verdeeld moeten worden. “De sprintetappes die wat lastiger zijn, zijn voor Wout”, gaat Kooij verder.

“De vlakkere sprintersaankomsten zijn dan weer mijn ding. Zo diep in de finale van die etappes heeft Wout een stuk meer overschot dan elke andere renner, dat maakt van hem de ideale lead-out”, klinkt het.

Een dubbele rol dus voor onze landgenoot. Hij zal zelf zijn kans mogen gaan in Italië, maar zal ook belangrijk zijn in de spurttrein voor Kooij.