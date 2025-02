En of Mathieu van der Poel geniet van vakantie: hartverwarmend onderonsje tussen hem en vriendin Roxanne spreekt boekdelen

Even vakantie nemen, dat heeft Mathieu van der Poel wel verdiend. Hij amuseert zich met vriendin Roxanne Bertels op skivakantie in Livigno.

Op het Instagramaccount van Lamborghini Antwerp konden we al zien dat de Lamborghini's ook in Livigno niet veraf waren. Nu heeft Mathieu van der Poel ook op zijn eigen pagina een reeks foto's geplaatst. Die maken duidelijk dat hij het prima naar zijn zin heeft. "Enkele vrije dagen in Livigno", meldt de skiër in Mathieu van der Poel op Instagram.

Er horen meerdere foto's en filmpjes bij van Mathieu van der Poel en zijn gezelschap op hun skilatten in een prachtige, witte omgeving. Na al die inspanningen op een skilatten kan een koffie ook wel heel erg smaken, lijkt één van de foto's te doen vermoeden. Het is dus een juiste mix van ontspanning en toch ook sportief bezig blijven.

Mathieu en Roxanne wisselen hartjes uit

Roxanne Bertels reageert alvast enthousiast bij het zien van de posts van haar vriend. "Ik hou van het leven met jou", maakt ze duidelijk. Mathieu van der Poel stuurt haar op zijn beurt een hartje terug. Een hartverwarmend onderonsje tussen de twee geliefden op sociale media. Roxanne is er bij de wegwedstrijden geregeld bij om Mathieu te steunen.

Ook Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen, was van de partij op de skivakantie in Livigno. Op haar eigen Instagrampagina krijgt zij ook op haar beurt weer enkele opvallende reacties. "Het waren de beste dagen Mel", reageert Roxanne Bertels hier ook nog eens. Jasper Philipsen noemt zijn vriendin dan weer 'een witte merel'.

Van der Poel & co laden de batterijen op

De batterijen zijn weer opgeladen. De toppers van Alpecin-Deceuninck en hun directe omgeving zijn zo mentaal weer fris voor de voortzetting van het wielerseizoen.