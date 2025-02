Wout van Aert vergeleken met een ander groot Belgisch wielertalent voor de klassiekers: "Juist hetzelfde"

Wout van Aert is de grootste Belgische hoop in de klassiekers, maar hij is niet alleen. Ook een andere landgenoot heeft grote ambities in het voorjaar.

Arnaud De Lie zal misschien vooral mikken op de Omloop, omdat hij in de Vlaamse opener al dicht bij de zege was in 2023. De Lie werd toen tweede. Dit jaar kan hij de klassiekers rijden met de Belgische tricolore om zijn schouders. "Dat is een bijkomende boost. Van de Omloop tot Gent-Wevelgem zullen ze hem enorm in het oog houden", voorspelt Frédéric Amorison in En Roue Libre.

Dat kan dus een positieve invloed hebben maar het brengt ook minder goede dingen met zich mee. De Lie zal op zijn 22ste moeten tonen dat het goed zit in het hoofd. "We hadden het al over de mentale weerbaarheid van Wout van Aert. Hij wist dat hij op het WK veldrijden pas van op de vierde rij kon starten maar hij is er voor gegaan. Bij Arnaud De Lie is dat juist hetzelfde."

Arnaud De Lie heeft bravoure

Amorison merkt dat er sprake is van een zekere bravoure bij De Lie. "Hij durft zeggen: "Ja, vandaag kan ik voor de overwinning gaan, ik kan de Omloop winnen". Misschien gaat hij dan door tot Gent-Wevelgem. De grote klassiekers zullen nog te zwaar zijn." De Lie rijdt de grote voorjaarsklassiekers allemaal, maar het is kwestie van de echte doelen eruit te pikken.

"Het is een sterk punt in het huidige wielrennen om goed in welke wedstrijden je kunt koersen voor de prijzen voor welke wedstrijden je nog geduld moet oefenen", besluit Amorison. Dan is het in het geval van De Lie inderdaad beter om te mikken op de Omloop en Gent-Wevelgem dan op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Test voor Belgische kampioen

Met het oog op de toekomst wordt het sowieso ook wel interessant om de Belgische kampioen in die Monumenten aan het werk te zien.