Bart Wellens twijfelt niet: "Ik zie hem Sint-Niklaas en Oostmalle winnen"

Het volledige podium van het WK veldrijden is gestopt met crossen. Dat opent in de slotdagen van het seizoen nog enkele deuren voor andere veldrijders.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys beslisten dat het WK in Liévin hun laatste cross was. De drie beste crossers van het jaar waren vorig weekend niet meer van de partij en dat is ook volgend weekend het geval.

Een kolfje naar de hand van Laurens Sweeck, zo meent Bart Wellens. Hij won in Lille afgelopen zondag, door zaterdag wat krachten te sparen in Middelkerke.

“In een tactische cross zoals Lille zondag was, is Sweeck echt een meester. Hij wint de meeste crossen op een economische manier en dat is ook een kwaliteit”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Laurens heeft enorm veel koersinzicht. Maar dat alleen volstaat niet. Op een parcours als Lille, dat dit jaar echt wel een zandcross was, moest je echt goed zijn om mee te strijden voor de overwinning.”

Dit weekend zal Sweeck ook proberen toe te slaan. “Met Sint-Niklaas en Oostmalle krijgt hij nog twee wedstrijden die hij kan winnen. Hij heeft zijn seizoen perfect ingedeeld”, besluit Wellens.