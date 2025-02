"De kans bestaat": Ai, harde woorden van José De Cauwer voor Wout van Aert

Wout van Aert is met veel ambitie aan 2025 begonnen. Maar of die dromen allemaal werkelijkheid worden, is maar zeer de vraag.

Voor Wout van Aert staan er twee grote doelen in het voorjaar geprogrammeerd. Onze landgenoot wil schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Als het lukt is het een opluchting, maar lukt het niet dan heb ik een mooie tijd gehad in het najagen van mijn dromen”, vertelde hij er op de mediadag van Visma Lease a Bike over.

In Knack spreekt José De Cauwer over de strijd die Van Aert wil leveren. En dan moet je ook wel eens een harde noot bovenhalen.

“Stel je voor dat hij zijn carrière afsluit zonder de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen”, klinkt het. “Dat zou je op voorhand toch nooit gedacht hebben? Maar de kans bestaat en de druk zal alsmaar groter worden.”

Het verhaal van Van Aert van ‘ik moet just niks’ telt volgens De Cauwer niet meer. “De kunst is om in het hele verhaal van focus en training ook de nodige rust te bewaren en te ontspannen. Je kunt zo begaan zijn met dat verhaal dat het tegen jou begint te werken. Je wil niet weten hoeveel vermogen of capaciteit je verliest als gevolg van de stress.”

Bovendien is de concurrentie moordend dit jaar, met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel die in dezelfde koersen rijden.