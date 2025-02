Niels Vandeputte en Eli Iserbyt maken dezelfde bedenking bij Van Aert en Van der Poel in de cross

De laatste weken van de cross zijn bezig. Dat betekent weer winstkansen, zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Na het WK in Liévin zetten Mathieu van der Poel en Wout van Aert een punt achter hun crossseizoen. Ook Thibau Nys stopte in het veld.

Dat geeft voor andere renners, de zogenaamde fulltime crossers, weer de mogelijkheid om nog een overwinning mee te pikken in het veldrijden.

“Hoe het nu is, met Mathieu die een tiental crossen rijdt, vind ik het plezant”, vertelt Niels Vandeputte heel erg eerlijk aan Het Nieuwsblad.

“Het is mooi om in de kerstperiode met Mathieu op het podium te staan en het zou natuurlijk ook oké zijn mocht hij een volledig veldritseizoen afwerken, maar het is toch leuk dat we nu zelf nog eens voor de overwinning kunnen strijden.”

Eli Iserbyt geeft hem helemaal gelijk. “Je weet dat, door de seizoensindeling van die mannen, het begin en het einde van het seizoen heel belangrijk zijn voor ons”, besluit de West-Vlaming.