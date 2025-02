Ploegmate van Kopecky zet totaal onverwacht punt achter haar carrière

Lotte Kopecky zal het dit jaar zonder Chantal van den Broek-Blaak moeten stellen. Haar ploegmate stopt totaal onverwacht met koersen.

In een persbericht laat SD Worx-Protime weten dat Chantal van den Broek-Blaak in de blijde verwachting is van haar tweede kindje. Ze zet per direct een punt achter haar wielercarrière.

De 35-jarige renster maakte in oktober bekend dat ze eind 2025 zou stoppen met wielrennen, maar haar afscheidsjaar komt er dus niet meer.

In het najaar van 2023 werd ze al moeder. Een jaar later keerde ze terug in het peloton maar kreeg af te rekenen met ziekte en blessures.

“Dat was geen makkelijk jaar”, blikt ze terug. “Vooral mentaal moest ik wennen aan de rol van het moederschap in combinatie met topsport. Ik heb goede koersen gereden, maar de stabiliteit ontbrak. Natuurlijk was het veroveren van de Nederlandse titel een mooi hoogtepunt, wat aangaf dat ik nog altijd op het hoogste niveau voor de prijzen kon meestrijden.”

Ze raakte nu enigszins onverwacht zwanger. “Het was even schakelen, maar een mooiere reden om te stoppen met de topsport is er niet te bedenken. Begin januari kwamen we er achter dat ik opnieuw zwanger was. In het begin voelde dat vreemd, maar al snel realiseerde ik me van welk geluk ik mag spreken dat ik opnieuw zo makkelijk zwanger ben geraakt.”